«مكافحة الأمراض»: 899 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 709 شخصا ووفاة 11 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (233).

واستلم المركز عدد (3929) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1974) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (159) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1120) عينة، مختبر فرع المركز مصراته عدد (33) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (20) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (18) عينة

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (65) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (113) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (3) عينات، مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (21) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة”

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3030) عينة سالبة، عدد (899) عينة موجبة (682 جديدة + 217 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 451 حالة جديدة

عدد 135 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 42 حالة جديدة

3.العجيلات

عدد 20 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

4.السبيعة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

5.جنزور

عدد 8 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

6.زليتن

عدد 5 حالة جديدة

7.المعمورة

عدد 3 حالة جديدة

8.سواني بن أدم

عدد 3 حالة جديدة

9.الخمس

عدد 3 حالة جديدة

10.قصر الأخيار

عدد 6 حالة جديدة

11.باطن الجبل

عدد 2 حالة جديدة

12.القره بوللي

عدد 16 حالة جديدة

13.مصراته

عدد 21 حالة جديدة

عدد 28 حالة مخالطة

14.اجدابيا

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

15.مسلاته

عدد 8 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

16.الكفرة

عدد 2 حالة جديدة

17.العواته

عدد 4 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 7 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

19.الزاوية المركز

عدد 26 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

20.زواره

عدد 1 حالة جديدة

21.الزنتان

عدد 1 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

22.سبها

عدد 2 حالة جديدة

23.الشاطئ

عدد 2 حالة جديدة

24.الغريفة

عدد 1 حالة جديدة

25.البريقة

عدد 2 حالة جديدة

26.المرج

عدد 1 حالة جديدة

27.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

28.الزاوية الجنوب

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

29.السائح

عدد 3 حالة جديدة

30.النواحي الأربع

عدد 18 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

31.القلعة

عدد 2 حالة جديدة

32.الجفارة

عدد 13 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 709 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 431 حالة في طرابلس

2.عدد 11 حالة في باطن الجبل

3.عدد 43 حالة في مصراته

4.عدد 29 حالة في ترهونه

5.عدد 9 حالات في العجيلات

عدد 91 حالة في زوارة

7.عدد 14 حالة في زليتن

8.عدد 58 حالة في سبها

9.عدد 9 حالات في الزاوية المركز

عدد 5 حالات في الكفرة

11.عدد 9 حالات في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 11 ) حالة الوفاة

عدد 1 حالة في مصراته

2.عدد 3 حالات في الخمس

3.عدد 1 حالة في ترهونه

4.عدد 2 حالة في العجيلات

5.عدد 1 حالة في زواره

عدد 2 حالة في الزاوية المركز

7.عدد 1 حالة في الكفرة

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 58874

2.الحالات النشطة : 25089