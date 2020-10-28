مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (899) إصابة بكورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء عن تسجيل عدد (899) إصابة بفيروس كورونا بينها عدد (682) حالة جديدة، وعدد (217) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم الثلاثاء عدد (3929) عينة بينها عدد ( 3030 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1974) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (159) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1120) عينة

4.مختبر فرع المركز مصراته عدد (33) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (20) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (18) عينة

7.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (65) عينة

8. مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة

9. مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (113) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات

11.مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (3) عينات

12.مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (21) عينة

13. مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1. طرابلس

عدد 451 حالة جديدة

عدد 135 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 42 حالة جديدة

3.العجيلات

عدد 20 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

4.السبيعة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

5.جنزور

عدد 8 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

6.زليتن

عدد 5 حالة جديدة

7.المعمورة

عدد 3 حالة جديدة

8.سواني بن أدم

عدد 3 حالة جديدة

9.الخمس

عدد 3 حالة جديدة

10.قصر الأخيار

عدد 6 حالة جديدة

11.باطن الجبل

عدد 2 حالة جديدة

12.القره بوللي

عدد 16 حالة جديدة

13.مصراته

عدد 21 حالة جديدة

عدد 28 حالة مخالطة

14.اجدابيا

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

15.مسلاته

عدد 8 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

16.الكفرة

عدد 2 حالة جديدة

17.العواته

عدد 4 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 7 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

19.الزاوية المركز

عدد 26 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

20.زواره

عدد 1 حالة جديدة

21.الزنتان

عدد 1 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

22.سبها

عدد 2 حالة جديدة

23.الشاطئ

عدد 2 حالة جديدة

24.الغريفة

عدد 1 حالة جديدة

25.البريقة

عدد 2 حالة جديدة

26.المرج

عدد 1 حالة جديدة

27.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

28.الزاوية الجنوب

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

29.السائح

عدد 3 حالة جديدة

30.النواحي الأربع

عدد 18 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

31.القلعة

عدد 2 حالة جديدة

32.الجفارة

عدد 13 حالة جديدة

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 709 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 431 حالة في طرابلس

2.عدد 11 حالة في باطن الجبل

3.عدد 43 حالة في مصراته

4.عدد 29 حالة في ترهونه

5.عدد 9 حالات في العجيلات

6. عدد 91 حالة في زوارة

7.عدد 14 حالة في زليتن

8.عدد 58 حالة في سبها

9.عدد 9 حالات في الزاوية المركز

10. عدد 5 حالات في الكفرة

11.عدد 9 حالات في الزنتان

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 11 ) بحسب المدن:

1. عدد 1 حالة في مصراته

2.عدد 3 حالات في الخمس

3.عدد 1 حالة في ترهونه

4.عدد 2 حالة في العجيلات

5.عدد 1 حالة في زواره

6. عدد 2 حالة في الزاوية المركز

7.عدد 1 حالة في الكفرة

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغت 58874 حالة، والحالات النشطة 25089 حالة، والمتعافين 32962 حالة، والوفيات 823 حالة.