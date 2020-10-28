بلدية سرت تكشف أسباب تأخر توزيع السلع التموينية

أكدت بلدية سرت، استمرار وصول الشاحنات المحملة بالسلع التموينية من المخازن الرئيسية لصندوق موازنة الأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية “المؤقتة” إلى المخازن الرئيسية التابعة لمكتب مبيعات صندوق موازنة الأسعار بالبلدية والمخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وأوضح رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، أن إجراءات تأخر توزيع السلع التموينية على الجمعيات بسرت يرجع إلى عدم استكمال كافة السلع الخمسة المعلن عنها من قبل وزارة الاقتصاد وحسب حصة الفرد ولأسباب فنية تتعلق أحيانا بمشاكل الوقود والديزل وغيرها، لافتا إلى أن العمل جاري على توفيرها وخلال اليومين القادمين سيتم الشروع في توزيعها عل الجمعيات الاستهلاكية ببلدية سرت برعاية مراقبة الاقتصاد بالبلدية.