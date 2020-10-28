لجنة انتخابات المجالس البلدية تطالب المرشحين بالالتزام بمواعيد الحملات الانتخابية

طالبت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأربعاء، كافة المترشحين والمترشحات لعضوية المجالس البلدية بعدم مباشرة الحملة الانتخابية قبل الإعلان عنها من قبل اللجنة المركزية.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن الحملة الانتخابية تنطلق بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين، ومع الإعلان عن سقف الحملة الانتخابية، وتستمر حتى يوم الصمت الانتخابي الذي يتوقف فيه كل الأنشطة الدعائية للمرشحين.

وفي 19 أكتوبر الحالي، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، نتائج انتخابات المجالس البلدية في كل من الزاوية الجنوب، كاباو، الحرابة وجادو، والتي جرت منتصف الشهر.

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