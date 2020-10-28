ميناء طبرق يُصدّر 2000 طن من الخردة ويستقبل شحنتي إسمنت

أعلنت الشركة الليبية للموانئ، عن وصول عدد من السفن إلى ميناء طبرق، ورسوّها في منطقة “المخطاف”.

وأظهرت البيانات الحديثة، التي نشرتها الشركة، رسوّ السفينة “سي كوين” التابعة للوكيل الملاحي “أمل ليبيا” وعلى متنها 4251 طنًا من الإسمنت، بالإضافة إلى رسو السفينة “برنسس آلاء” التابعة للوكيل الملاحي “الحريقة كمبوت”، لشحن 2000 طن من الخردة.

وتتوقع إدارة الميناء وصول السفينة “علي كي”، التابعة للوكيل الملاحي “الحريقة كمبوت”، وعلى متنها 3800 طن من الإسمنت السائب.

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