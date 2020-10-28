الاتحاد الأوروبي ينفي تقديم أي معدات بحرية لحفر سواحل الوفاق

نفى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تقديمه لأي معدات بحرية لـ”خفر السواحل” التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، في إطار التدريبات التي يقدمها لعناصره لرفع كفاءتها وقدرتها على ضبط حدود البلاد، على حد قوله.

وقال الاتحاد في بيان له أنه قدم دعماً ومساندة لتعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل ولإدارة أمن الشواطئ في ليبيا من أجل منع مزيد من الخسائر البشرية في البحر المتوسط وضبط شبكات تهريب البشر، وفقا لقوله.

وأضاف الاتحاد أنه قدم سلسلة من التدريبات لبعض عناصر خفر السواحل في ليبيا كما أعاد تأهيل سفينتين تابعتين له في إطار برنامج إدارة الحدود الممول من قبل بروكسل بقيمة اجمالية 57.2 مليون يورو، على حد وصفه.

وأشار الاتحاد إلى أن قيادات عملية “إيريني” تقوم بإجراء اتصالات مع المسؤولين الليبيين لرؤية إمكانية الاستمرار في التدريب الذي كانت تقوم به سابقتها عملية صوفيا، لافتا إلى أن الليبيين غير جاهزين حالياً.

وأكد الاتحاد أنه أصدر هذه المذكرة توضيحا للأنباء التى انتشرت عن قيام تركيا بإطلاق تدريبات لقوات خفر السواحل الليبية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة باستخدام قدرات بحرية وسفن قيل إنها ممولة من قبل الاتحاد خاصة إيطاليا التي سبق وقدمت سفينتين لطرابلس قبل عامين.

وقال الاتحاد إن عددا من المراقبين يروا أن قيام تركيا بتدريب العسكريين الليبيين بحكومة الوفاق غير المعتمدة بموجب الاتفاق الأمني الموقع بين حكومتي أنقرة والوفاق العام الماضي يشكل صفعة إضافية للأوروبيين ونسفاً لسياستهم في ليبيا.

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