لافروف لـ أوغلو: مهتمون لإقامة حوار ليبي شامل وحل سلمي في قره باغ

ليبيا – ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو الوضع في ليبيا وقره باغ في اتصال هاتفي، مؤكّدين اهتمامهما بإقامة حوار ليبي شامل وحل سلمي في قره باغ.

وزارة الخارجية الروسية وفي بيان صادر عنها أمس الثلاثاء وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قالت: “ناقش الطرفان بشكل جوهري الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وحول ليبيا حيث تم التأكيد على الاهتمام المشترك بإقامة حوار ليبي شامل بمشاركة القوى السياسية الرائدة، وتم التأكيد على أهمية العمل تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وناقش الجانبان الأزمة الحالية بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكّدين على الحاجة إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في أقرب وقت ممكن.

وشدد الوزيران على عدم وجود بديل عن الحل السلمي للمشكلة قره باغ، وضرورة وقف إطلاق النار على الفور، واستئناف عملية التفاوض في إطار الآليات المطروحة في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأكّد الجانبان على عدم جواز تدويل الأزمة بسبب تورط مقاتلين أجانب فيها.