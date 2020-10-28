خارجية الوفاق: الاتفاقية الأمنية مع قطر لا تتعارض مع أي اتفاق تم مؤخرًا بين الأطراف الليبية

ليبيا – زعم المتحدّث باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي على أن الاتفاقية الأمنية الأخيرة التي وقّعتها حكومة الوفاق مع قطر لا تتعارض مع أي اتفاق تم مؤخرًا بين الأطراف الليبية.

القبلاوي إدعى في تصريح لموقع “عربي21″ القطري من أولويات حكومة الوفاق التي قال بأنها ” حكومة شرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) بناء القدرات الأمنية بمختلف تخصّصاتها، وذلك من أجل إحلال الاستقرار والأمن للدولة والمواطن، وهذا لا يتأتى إلا من خلال التعاون الأمني مع بقية الدول والاستفادة من خبراتها.

وتابع مزاعمه قائلاً : “مذكرات التفاهم من هذا النوع الموقّعة مع دولة قطر لا تتعارض مع أي اتفاق بين الأطراف الليبية؛ لأنه من المفترض أن يكون هدف الجميع محاربة الإرهاب والجرائم المنظّمة والمساهمة في الاستقرار الأمني، خاصّة الإقليمي” دون أن يشير إلى أن إتفاق جنيف بين وفدي الوفاق والقيادة العامة تشير إلى وقف كافة الاتفاقيات الأمنية إلى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار إلى أنّ حكومته لن تسمح بأن تكون ليبيا مسرحًا لأي جماعات متطرفة، لذا تسعى الحكومة إلى إبرام عديد الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم في هذا الملف، ومن ضمن ذلك مذكّرة التفاهم التي تم توقيعها مع قطر المثيرة للجدل.

واختتم القبلاوي قائلاً : “تسعى طرابلس وقطر للتعاون الأمني وتبادل المعلومات ورصد أي تحرّكات مشبوهة، كما تنص هذه المذكرة على تبادل الخبرات والتدريب التقني الذي تحتاجه الأجهزة الأمنية بمختلف اختصاصاتها، والعمل سويا على رصد الجرائم الإلكترونية وهو أمر غاية في الأهمية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية