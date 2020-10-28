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عاجل // الحكومة المؤقتة تعلن غدا عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عاجل // الحكومة المؤقتة تعلن غدا عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

أعلنت الحكومة المؤقتة، اليوم الأربعاء، أن غدا الخميس عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1442 هـ

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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