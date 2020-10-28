عاجل // الحكومة المؤقتة تعلن غدا عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
أعلنت الحكومة المؤقتة، اليوم الأربعاء، أن غدا الخميس عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1442 هـ
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
عاجل // الحكومة المؤقتة تعلن غدا عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
أعلنت الحكومة المؤقتة، اليوم الأربعاء، أن غدا الخميس عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1442 هـ
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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