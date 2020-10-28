مفتاح: قطر وتركيا تتحركان في ليبيا بتنسيق تام يهدف لعرقلة مسار التسوية الذي تقوده أمريكا

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي حسين مفتاح أن الاتفاقية الأمنية الموقّعة بين حكومة الوفاق وقطر خطوة تثبت عودة الأخيرة للتدخّل بشكل واضح ومعلن هذه المرة في ليبيا.

مفتاح أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” أمس الثلاثاء إلى أنّ قطر تنتهج أسلوب تركيا نفسه بعقد الاتفاقيات الأمنية.

ولفت إلى أنّ قطر وتركيا تتحرّكان في ليبيا بتنسيق تام يهدف إلى عرقلة مسار التسوية الذي تقوده الخارجية الأمريكية في خطوة متسارعة وتحديًا للوقت؛ خشية سيطرة أمريكية مطلقة على الملف الليبي، عقب نتائج الانتخابات الرئاسية، بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية