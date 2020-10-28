العقوري يستعرض آخر التطورات السياسية ومخرجات جولات حوار بوزنيقة مع مؤسسات المجتمع المدني بنغازي

ليبيا – عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعضو لجنة الحوار في المغرب المُشكّلة من قبل مجلس النواب يوسف العقوري اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني في مدينة بنغازي، حيث تناول الاجتماع آخر التطورات السياسية وجولات الحوار بمدينة بوزنيقة في المملكة المغربية.

العقوري أكّد وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس على أهمية هذه الاجتماعات، انطلاقًا من حرص مجلس النواب على مبدأ الشفافية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في العملية السياسية.

وشدد على أهمية أن تتواصل هذه الاجتماعات والحوارات؛ من أجل الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول الحوار السياسي الجاري .

كما جدد العقوري شكره لمنظمة قوة الربيع العربي التي نظمت الاجتماع بمقر مركز السلام للبحوث ولدراسات ودعم القرار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية