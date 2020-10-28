الحكومة الليبية تعلن غدًا الخميس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف

أصدرت الحكومة الليبية قرارًا باعتبار غدا الخميس الموافق (12 ربيع الأول عام 1442)، و(26 أكتوبر2020)، عطلة رسمية في كافة ربوع ليبيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضح نص القرار الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه “استنادا على أحكام القانون رقم (5 ) لسنة 2012 ميلادي بشأن تحديد العطلات الرسمية، وإحتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1442هـ، تقرر بأن يكون يوم الخميس الثاني عشر من ربيع الأول لعام 1442 هـ الموافق 29/10/2020 م عطلة رسمية في كافة ربوع ليبيا”.

وختم القرار، أنه “يستثنى من ذلك القرار المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد موظفيها بمقارها، مع حفظ حقوقهم في ذلك”.