ليبيا الان

الحكومة الليبية تعلن غدًا الخميس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدرت الحكومة الليبية قرارًا باعتبار غدا الخميس الموافق (12 ربيع الأول عام 1442)، و(26 أكتوبر2020)، عطلة رسمية في كافة ربوع ليبيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضح نص القرار الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه “استنادا على أحكام القانون رقم (5 ) لسنة 2012 ميلادي بشأن تحديد العطلات الرسمية، وإحتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1442هـ، تقرر بأن يكون يوم الخميس الثاني عشر من ربيع الأول لعام 1442 هـ الموافق 29/10/2020 م عطلة رسمية في كافة ربوع ليبيا”.

وختم القرار، أنه “يستثنى من ذلك القرار المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد موظفيها بمقارها، مع حفظ حقوقهم في ذلك”.

الوسوم

الحكومة الليبية المولد النبوي الشريف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • موتى ااالمستشفيات ـ يستخفون من الله والله فاضحهم
    //im-media.voltron.voanews.com/Drupal/01live-166/styles/sourced_737px_wide/s3/2020-04/IMG-20200323-WA0004.jpg?itok=tgHSJsee

    رد