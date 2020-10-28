الحكومة الليبية تعلن غدًا الخميس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف

أصدرت الحكومة الليبية قرارًا باعتبار غدا الخميس الموافق (12 ربيع الأول عام 1442)، و(26 أكتوبر2020)، عطلة رسمية في كافة ربوع ليبيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأوضح نص القرار الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه “استنادا على أحكام القانون رقم (5 ) لسنة 2012 ميلادي بشأن تحديد العطلات الرسمية، وإحتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1442هـ، تقرر بأن يكون يوم الخميس الثاني عشر من ربيع الأول لعام 1442 هـ الموافق 29/10/2020 م عطلة رسمية في كافة ربوع ليبيا”.
وختم القرار، أنه “يستثنى من ذلك القرار المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد موظفيها بمقارها، مع حفظ حقوقهم في ذلك”.
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