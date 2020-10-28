شركة الكهرباء: تواصل الاعتداءات على الشبكة ببناء سور على أعمدة الإنار والتوصيلات غير الشرعية

قالت الشركة العامة للكهرباء إن الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية متواصلة من خلال بناء أسوار على أعمدة الإنارة مما يصعب صيانتها، فضلا عن التوصيلات غير شرعية لتشغيل ماكينات الذرة والألعاب.

وتابعت الشركة في بيان اليوم، أن هذه التعديات تحدث بشكل يومي بالحديقة الكبرى المقابلة للفندق الكبير بطرابلس، وذلك بتشغيل صندوق التحكم الخاص بالإنارة الموجود في الحديقة، مما يسبب في استمرار تشغيل إضاءة الأعمدة في وضح النهار.

ونشرت الشركة، صورا تجسد هذه التعديات التُقطت أمس من المكان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا