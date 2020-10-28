مصلحة المطارات تبحثُ مشروع إعادة تأهيل مهبط مطار الكفرة

بحث رئيس مصلحة المطارات صالح الشتيوي رفقة مفوض عام شركة مسار المعمار للمقاولات العامة والبنية التحتية المتعاقدة على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مهبط مطار الكفرة، إمكانية استئناف العمل بالمشروع.

وتضمن الاجتماع الذي عقد بمقر المصلحة في مدينة البيضاء تقدم المفوض العام للشركة المستندات التي تبرر التأخير في تنفيذ المشروع وأهمها توريد المواد من الخارج لزوم التنفيذ والتأخر الخارج عن الإرادة وأن المواد الموردة مشحونة، مشيرًا إلى أنها ستصل قريبًا إلى ميناء بنغازي.

من جهته شدد رئيس المصلحة على أهمية السرعة في تنفيذ المشروع وذلك لاستئناف حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار الكفرة ونتيجة ورود ملاحظات من الطيران المدني والشركات الناقلة لسوء حالة المهبط المستخدم حاليا بدل المهبط الرئيس الذي توقفت أعمال الصيانة فيه منذ عام 2012 .

وسيتم مخاطبة الطيران المدني لإصدار إعلان طيارين NOTAM لإيقاف الحركة الجوية حتى الانتهاء من أعمال الصيانة للمهبط.

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