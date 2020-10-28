قرار أفريقي يدين نقل الإرهابيين إلى القارة

تبنى مجلس السلم والأمن الأفريقي، اليوم الأربعاء، بالإجماع قرارا يدين عمليات نقل الإرهابيين الأجانب إلى القارة.

وقال أسامة عبدالخالق، سفير مصر في أديس أبابا، إن أعضاء المجلس أجمعوا على أن نقل الإرهابيين الأجانب إلى القارة، يساهم في زيادة وتيرة النزاعات المُسلحة فيها.

ولفت عبدالخالق في تصريحات صحفية إلى أن أعضاء المجلس أدانوا الدول التي ثبت تورطها في نقل الإرهابيين الأجانب من مناطق نزاعات خارج القارة عبر مسارات معروفة.

وشدد عبدالخالق على أن “قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي رسالة للدول المتورطة في تجنيد المقاتلين الأجانب، ونقلهم من مناطق النزاعات مثل سوريا ونشرهم في ليبيا، ما يعد انتهاكاً فجًا للسلم والأمن الدوليين”.

ودأبت تركيا على نقل المسلحين والإرهابيين الأجانب إلى مناطق التوتر والصراعات في أفريقيا، منها على سبيل المثال ليبيا، حيث تعمل على إطالة أمد الأزمة الليبية.

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