الرقابة على الأدوية: ضبطنا بمصحة المواساة مخالفات صحية كارثية

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قسم الرقابة الداخلية طرابلس العديد من المخلفات بمصحة المواساة، معتبرة أن المخالفات في المصحة ” كارثة صحية ”

جاء ذلك خلال جولة رقابية للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية و القياسية حيث تم ضبط مستلزمات منتهية الصلاحية وعدم مطابقة حجرة التعقيم للمواصفات إضافة إلى وجود أدوات جراحية متهالكة داخل غرفة العمليات وتدني النظافة داخل المختبر مع وجود أجهزة متهالكة وصدأة ” .

كما كشف المركز أن ” غرفة العناية غير نظيفة ولا تتطابق مع المعايير الصحية فيما كان الترخيص التجاري منتهي الصلاحية

وأضاف المركز، أنه وجد أيضا انعدام أُذونات المزاولة لدى بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة ”

وأكد المركز عدم وجود ترخيص طبي للمصحة أثناء الزيارة ووجود عناصر طبية وافدة لا تملك أُذونات مزاولة لها

وأفاد المركز أن مخزن الأغذية غير مطابق للشروط الصحية والقياسية من حيث النظافة والترتيب، مشيرا إلى أنه عثر أيضًا على أغذية لا توجد بها بيانات توضيحية ( تاريخ الإنتاج و الانتهاء )وأخرى تحتاج للتبريد وجدت خارج الثلاجة وثالثة منتهية الصلاحية .

وأكد المركز أن أدوات الطبخ داخل المطبخ كانت متهالكة وغير صالحة للاستعمال، مؤكدًا إحالة تقرير مفتشي الرقابة للنيابة العامة وقفلها من قبل الأجهزة الضبطية.

يُذكر أن هذه المصحة يتولى إدارتها خليفة البكوش وزير صحة المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، ورئيس لجنة مكافحة كورونا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24