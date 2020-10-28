«صحة النواب» بطرابلس تنعي مدير مستشفى سابق واستشاري جراحة أطفال توفيا بكورونا

نعت لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، بـ«شديد الحزن والأسي» فقيدي الكادر الطبي الليبيين الدكتور محمد سالم أحقيف، مدير مستفى القربولي العام السابق، والدكتور الطاهر سركز، استشاري جراحة الأطفال اللذين وافهما الأجل بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وتقدمت اللجنة لأسرتي الفقيدين بخالص العزاء في بيان لها اليوم.

فيما أشادت بجهود جميع الأطباء الوطنيين والأطقم الطبية المساعدة، الذين يواجهون بذات الشجاعة والمسؤولية خطر هذه الجائحة لعلاج المصابين، «مقدرين حجم التضحيات والخطر الذي يتعرض له منتسبو هذه المهنة الإنسانية».

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