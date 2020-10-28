رغم رعاية الوفاق للإرهابيين.. هدية: لا نمتلك ضمانات لخروج المرتزقة

قال الناطق باسم ما يعرف باللواء 610 احتياط التابع لقوات الوفاق أحمد هدية، الأربعاء، إن حكومة الوفاق غير المعتمدة لا تملك ضمانات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف هدية في تصريح إعلامي، أن هناك تفاصيل دقيقة جدا وكثيرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بحاجة للتوضيح، أهمها مسألة إخراج المرتزقة من ليبيا والتي حدد لها مدة 90 يوما، متسائلا: ما هو الضامن لخروج هؤلاء؟.

كما تساءل هدية: ماذا لو انقضت مدة 90 يوما ولم يحصل هذا الخروج هل ستمدد المدة أم يكون هناك تدخل دولي، وما هي الضمانات التي تضمن بأن هذا الاتفاق يكون اتفاق نهائي وقابل للتصديق.

يشار إلى أن حكومة الوفاق استعانت بالآلاف من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا لصد الهجوم على العاصمة طرابلس، وسط أنباء عن استمرار تواجد هؤلاء المرتزقة في ليبيا ودمجهم مع قوات الوفاق.

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