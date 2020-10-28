منظمة الصحة العالمية توفر 10 مكثفات أكسجين لطبي طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأربعاء، إن المنظمة وفرت عدد 10 مكثفات أكسجين للحالات المتوسطة والخطيرة كذلك معدات وقاية من فيروس كورونا.

وأوضح العليقي انه تم تسليم هذه المعدات والأجهزة إلى مركز طبرق الطبي ليتم استخدامها في مركز الحجر الصحي.

وأكد عضو المنظمة أن منظمة الصحة العالمية مستمرة في دعم كل مراكز الحجر الصحي في كل المدن لمواجهة فيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية وفرت جهاز PCR لمركز طبرق الطبي، وأقامت دورة تدريبية للفنيين العاملين على جهاز تحليل كورونا، كما وفرت المنظمة عدد من معدات وأجهزة الوقاية للجنة الاستشارية الطبية في طبرق.