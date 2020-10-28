بعد تدهور الوضع الوبائي.. تشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية في أبو سليم

أصدرت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق غير المعتمدة تعليمات جديدة لأصحاب الأنشطة والخدمية والصناعية ببلدية أبو سليم بعد انتشار فيروس كورونا في المدينة بشكل كبير وصل إلى الخروج عن السيطرة.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، موجه إلى فريق الأزمات والطوارئ بالبلدية إنه نظرا لتفاقم الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا بليبيا بشكل عام وببلدية أبو سليم بشكل خاص يجب اتباع التعليمات الجديدة

وطالبت الوزارة العاملين بالمحلات التجارية بارتداء الكمامات خلال فترة العمل، وعدم السماح للمواطنين بالدخول إلى المحلات بدون كمامات وتوفير الآلات ومعدات التطهير والتعقيم لكل المحال.

كما طالبت الوزارة أصحاب المحلات بالالتزام بالراحة الطبية للعاملين في حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس وإبلاغ الجهات المختصة

ودعت الوزارة الحرس البلدي بأبو سليم إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والغرامات على المخالفين

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