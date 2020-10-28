ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

28 October, 2020

قامت إدارة السلامة العامة أمس الثلاثاء ،بعملية تعقيم واسعة لمجابهة فيروس كورونا ،بعدد من المرافق التابعة للشركة العامة للكهرباء ،جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة إنه تم تعقيم محطة كهرباء جنوب طرابلس بكامل مرافقها وكذلك محطة تحويل 220 ك.ف جنوب طرابلس الموجودة داخل سور المحطة كما تم تعقيم مقر الإدارة العامة لمشروعات التوزيع ، هذا وقامت إدارة السلامة العامة أيضاً بتعقيم مبنى عمارة شارع النصر بالكامل.