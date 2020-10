بعد الكشف عن رسائل بريدها الخاص .. كلينتون تدعو إلى وقف الإتجار بالبشر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تأتي دائمًا المفارقات المأساوية لتكشف كذب وخداع مُدعي الإنسانيّة، فبعد تسع سنوات أثبتت الأحداث على أرض الواقع أن مخطط وزير الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون نجح في تدمير ليبيا وتردي أوضاع الليبيين، بل امتد للمهاجرين الأجانب الذين جاءوا ليبيا بحثًا عن حياة أفضل ليجدوها تحولت لسوق للعبيد وتجارة البشر وأصبحوا هم سلعة فيه، وذلك بفعل ما اقترفته كلينتون.

حولت كلينتون ليبيا لسوق نخاسة لبيع المهاجرين يرتع فيه تجار البشر، والآن تخرج علينا بتغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تدعي فيها أنها طالما دعت لوقف تجارة البشر.

At today’s Freedom From Slavery Forum at @YaleGLC with @AmbCdeBaca, I’m calling for a decade of determination to prevent human trafficking.

We must reach a day when no one on this earth is held in slavery or in servitude. @freetheslaves #EndTrafficking #EndSlavery pic.twitter.com/Df1wfLgsIX

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 27, 2020