بالصور.. تركيب كوابل ومحول بمحطة «عويدات» في عين زارة

نفذت فرقة التركيبات التابعة لإدارة توزيع طرابلس أعمال صيانة بمحطة عويدات بمنطقة القبايلية في مدينة عين زارة.

وشملت أعمال الصيانة تركيب خليتين ضغط منخفض بمحطة «عويدات» بمنطقة القبايلية في عين زارة، وتركيب محول سعة 1000 ميغا فولت أمبير، وتركيب كوابل من أجل إرجاع التيار الكهربائي لبعض المواطنين القاطنين بالمنطقة، حسب بيان منشور على صفحة الشركة العامة للكهرباء بموقع «فيسبوك».

– الكهرباء: الاعتداءات على الشبكة مستمرة ببناء سور على أعمدة الإنارة

وفي وقت سابق اليوم، انتقدت الشركة العامة للكهرباء استمرار الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية، منددة ببناء أسوار على أعمدة الإنارة مما يصعب صيانتها، فضلا عن التوصيلات غير الشرعية لتشغيل ماكينات الذرة والألعاب.



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