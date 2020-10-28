بعد فضيحة مصحة «المواساة».. «صحة الوفاق» تمنع التصوير وإجراء المقابلات داخل المستشفيات إلا بموافقتها

حظرت وزارة الصحة بـ”حكومة الوفاق” على المستشفيات التابعة، السماح بالتصوير وإجراء أي مقابلات أو تصريحات رسمية، إلا بالرجوع والتنسيق مع إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بوزارة الصحة والحصول على إذن تصريح رسمي كتابي بذلك .

وحصلت “الساعة 24″ على خطاب على عطية محمد، مدير إدارة الاعلام والتوعية والتثقيف الصحي بـ”صحة الوفاق” لمدراء المستشفيات التابعة، مدللاً القرار بما سماه: “تكرار التجاوزات وتحريف بعض المقابلات الشخصية واستطلاع الرأي داخل قطاعات الصحة ونشر محتوى مضلل لتشويه وزارة الصحة والمسؤولين بها من قبل بعض القنوات التلفزيونية ” وفق قوله.

أضاف “عطية” مخاطباً مدراء المستشفيات: “يطلب منكم عدم السماح للقنوات الإعلامية بالتصوير داخل القطاعات التابعة للصحة واستطلاع الرأي أو إجراء أي مقابلات وتصريحات رسمية”.

قرار “صحة الوفاق” يأتي في أعقاب فضيحة اكتشاف مفتشي مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية قسم طرابلس، مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وعدم مطابقة حجرة التعقيم للمواصفات ووجود أدوات جراحية متهالكة داخل غرفة العمليات وتدني النظافة داخل المختبر مع وجود أجهزة متهالكه وصدأة، لدى إخضاعهم مصحة ” المواساة” التي يتولى ادارتها خليفة البكوش وزير صحة الوفاق، رئيس لجنة مكافحة كورونا للتفتيش.

كما كشف “المركز” عن أن “غرفة العناية غير نظيفة ولا تتطابق مع المعايير الصحية فيما كان الترخيص التجاري منتهي الصلاحية، وانعدام أُذونات المزاولة لدى بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة ” مؤكداً أيضاً عدم وجود ترخيص طبي للمصحة أثناء الزيارة ووجود عناصر طبية وافدة لا تملك أُذونات مزاولة لها، بالإضافة إلى أن مخزن الأغذية غير مطابق للإشتراطات الصحية والقياسية من حيث النظافة والترتيب .

وعثر المفتشون على أغذية لا توجد بها بيانات توضيحية (تاريخ الانتاج و الانتهاء) وأخرى تحتاج للتبريد وجدت خارج الثلاجة وثالثة منتهية الصلاحية، أما أدوات الطبخ داخل المطبخ، ووفقًا للمركز، فقد كانت متهالكة وغير صالحة للاستعمال، مؤكدًا إحالة تقرير مفتشي الرقابة للنيابة العامة وقفلها من قبل الاجهزة الضبطية بالحرس البلدي.