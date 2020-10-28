تسييري طبرق يبحث مع الحكماء قضايا القتل في المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية قضايا القتل وعدد من القضايا داخل المنطقة بحضور الحكماء والأعيان والوعاظ.

وطرح بوالخطابية خلال الاجتماع اليوم الأربعاء عدد من قضايا القتل المعلقة داخل المنطقة منذ سنوات، والتي لم تحل خلال هذه الفترة.

وأكد المجتمعون على ضرورة وضع حل للمشاكل التي تعقب جرائم القتل من حرق منازل الجناة وتشريد الأسر .

وطالب بوالخطابية من الحكماء على ضرورة حل كل القضايا المتعلقة بالقتل والإبعاد والتي تتسبب في مشاكل لأسرة الجاني .

كما ناقش الاجتماع عدد من القضايا الأخرى التي حدثت بالمنطقة لإيجاد حلول لها ووضع نظم وقوانين عرفية يلتزم بها الجميع في ظل الظروف التي تعاني منها الدولة.

وقد شكلت لجنة من مختلف التركيبات الاجتماعية بالاتصال بكل الأطراف التي تعنيهم القضايا المعلقة داخل المنطقة لإيجاد الحلول المناسبة لها .