جلوبال ريسك إنسايتس: ما هي آثار وقف إطلاق النار على السياسة الليبية؟

سلط موقع جلوبال ريسك إنسايتس المختص بالتحليلات السياسية الضوء على تداعيات توقيع فرقاء ليبيا على اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال الموقع إنه في 21 أغسطس 2020 أعلنت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس والحكومة المنافسة التي تسيطر على شرقي ليبيا التزامهما بوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع الذي عصف بالبلاد منذ عام 2011. وحتى الآن نجحت الهدنة في منع المزيد من العنف. ومع ذلك فتحت الهدنة الباب أمام الاقتتال السياسي داخل كلا الطرفين مما قد يضر بالحوار الليبي الشامل.

وقف دائم لإطلاق النار

واعتبارًا من بداية أكتوبر كان اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته حكومة الوفاق والحكومة المنافسة المدعومة من الجيش الليبي في 21 أغسطس ناجحًا إلى حد كبير على الرغم من الحوادث التي تورطت فيها ميليشيات… في سرت. وتشكل هذه الهدنة بالتأكيد خطوة إلى الأمام حيث تم تنسيقها طواعية من قبل الطرفين المتنافسين بدلاً من إعلانها من جانب واحد أو فرضها من قبل جهات خارجية.

وبالإضافة إلى وقف إراقة الدماء أتاح وقف إطلاق النار إجراء حوار سياسي بناء. وخلال جولة من المشاورات التي عُقدت في مدينة مونترو السويسرية يومي 7 و 9 سبتمبر اتفق أصحاب المصلحة الليبيون الرئيسيون وأعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على خارطة طريق لحل سياسي شامل للنزاع. ويشمل ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة في غضون 18 شهرًا. وبموازاة ذلك أجرى أعضاء في حكومة الوفاق ومجلس النواب في طبرق محادثات في المغرب وتوصلوا إلى اتفاق حول معايير توزيع المناصب الرئيسية في المؤسسات الليبية.

وأخيرًا وليس آخرًا نتيجة للهدنة ورفع الحصار المفروض منذ يناير من قبل الجيش الوطني الليبي فإن إنتاج النفط في البلاد آخذ في الارتفاع ومن المقرر استئناف الصادرات.

إعادة توزيع السلطة والصراعات الداخلية

وكان أحد الآثار الجانبية غير المتوقعة لوقف إطلاق النار هو إعادة توزيع السلطة داخل الحكومتي الغربية والشرقية مما أدى إلى تأجيج الاقتتال السياسي الداخلي.

وفي جانب حكومة الوفاق، ظهرت التوترات بسرعة بسبب مزاعم الفساد وقضايا النزاهة المالية والميليشيات. وبعد مظاهرات شعبية كبيرة تندد بالفساد وسوء الخدمات في غرب البلاد علق رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج لفترة وجيزة وزير الداخلية فتحي باشاغا لأن الأخير دعم المتظاهرين. وأدى إعلان السراج في 16 سبتمبر عن استقالته بحلول نهاية الشهر التالي إلى مزيد من التشرذم في حكومة الوفاق. وقد انكشف التنافس الداخلي بحق في ضوء واسع حيث بدأ ثلاثة متنافسين يتنافسون على استبداله: باشاغا، وأحمد معيتيق – نائب رئيس حكومة الوفاق – وخالد المشري – رئيس المجلس الأعلى للدولة-.

وفي الجزء الشرقي من البلاد ظهر تحول إلى سلطة أكثر دقة لكن عواقبه لا تقل أهمية. يبدو أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي يسير في مسار تنازلي بينما يسير عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في طبرق في طريقه ليصبح الزعيم الصوري الجديد للكتلة الشرقية. وكان المشير حفتر قد تعرض بالفعل لضربة في يونيو حيث تم صد هجومه الذي استمر 14 شهرًا على طرابلس. كما أن وقف إطلاق النار قلل من قوة حفتر ومكّن من صعود صالح بطريقتين. أولاً كان صالح هو الشخص الذي وقّع اتفاق وقف إطلاق النار نيابة عن الإدارة الشرقية إلى جانب السراج. بعد ذلك أثار وقف إطلاق النار تحولا في ديناميكيات الصراع من العمل العسكري إلى الحوار السياسي. وفي هذا السياق الجديد فإن صالح هو الأنسب كسياسي لتولي زمام المبادرة فيما هو قادم. كما أن قرار الاتحاد الأوروبي بإسقاط العقوبات المفروضة عليه يمهد طريقه إلى السلطة لأنه يشير إلى أنه الآن محاور مقبول في عملية السلام.

نتيجة لوقف إطلاق النار فإن كلا الائتلافين غير مستقرين إلى حد كبير بسبب تحولات السلطة الداخلية.

ماذا ينتظر ليبيا في المستقبل؟

وعلى الرغم من أن الوضع في ليبيا يبتعد عن الأعمال العدائية المفتوحة ويتجه نحو العملية السياسية، إلا أن الوضع لا يزال غير مؤكد.

وبادئ ذي بدء فإن نتيجة الصراع الداخلي على السلطة في حكومة الوفاق الوطني لديها القدرة على تسهيل الحوار بين الليبيين أو التأثير عليه سلبًا. ومن المرجح أن تؤدي العملية إلى نتيجة واعدة إذا تم تعيين معيتيق أو المشري ليحلوا محل السراج. في الواقع نجح الرجلان في الحفاظ على العلاقات ليس فقط مع تركيا -الحليف الدولي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني- ولكن أيضًا مع روسيا التي تدعم الجيش الوطني الليبي. وعلاوة على ذلك تفاوض معيتيق على إنهاء الحصار النفطي الذي فرضه الجيش الوطني الليبي مباشرة مع نجل حفتر في موسكو، بينما أعلن مشري في أوائل سبتمبر أنه مستعد للقاء حفتر بنفسه. نتيجة لذلك من المرجح أن ينجح الحوار السياسي بين طرابلس والكتلة الشرقية إذا أصبح أحدهما رئيساً لحكومة الوفاق الوطني. وعلى العكس من ذلك فإن العودة إلى العنف ممكنة إذا سيطر باشاغا على الموقف. وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني معروف بالفعل بتفضيله للخيارات العسكرية وتتكون قاعدة سلطته إلى حد كبير من مليشيات من مصراتة. ومع ذلك لا يمكن أن يحدث هذا إلا بموافقة تركيا. .

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن السراج جعل استقالته مشروطة باتفاق على حكومة جديدة يجري التفاوض بشأنها قبل نهاية أكتوبر. بدون واحدة من المحتمل جدًا أن يظل في السلطة. إذا فعل ذلك فستستفيد العملية من استمرارية القيادة من جانب حكومة الوفاق الوطني ومن سمعة السراج كمحاور مقبول بين بعض الفصائل الشرقية وحلفائها الأجانب واللاعبين الدوليين الآخرين.

وأخيرًا من المرجح أن يؤدي التكثيف الحالي لمنصات التفاوض بين الجانبين إلى تعريض الحوار الليبي الشامل للخطر. وبالفعل فقد عُقدت مؤخرًا مشاورات ومؤتمرات بقيادة جهات أجنبية أو ليبية مختلفة في كل مرة في سويسرا والمغرب ومصر وألمانيا. في حين أنه يشير إلى استعداد لإيجاد حل سياسي فإن هذا يزيد من تعزيز الصراع الداخلي على السلطة ويربك الحوار بين الأطراف المتحاربة.

وعلى الرغم من هذه المخاوف يبدو أن وقف إطلاق النار الدائم وعلى مستوى البلاد الذي وقعته حكومة الوفاق والجيش الليبي في 23 أكتوبر يشير إلى أن ليبيا على المسار الصحيح للتوصل إلى اتفاق سلام كامل.