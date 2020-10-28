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منظمة الصحة العالمية في ليبيا تتصدق بمستلزمات طبية على المنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تصدقت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، بمستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا في المنطقة الجنوبية.

وقالت المنظمة، في بيان، أنها تصدقت بـ ” 168000 قناع و 43000 قفازات و 20520 قناع KN95 و 11900 واقي للوجه و 5100 معطف طبي و 4107 نظارات واقية و 54 مركزًا للأكسجين و 75 مقياس حرارة و 2200 معطف و 125 مسحة لمواقع مختلفة في جميع أنحاء الجنوب” .

وقامت منظمة الصحة العالمية في ليبيا بتسليم الإمدادات المنقذة للحياة والمستدامة من مستودعاتها في طرابلس إلى جنوب وشرق البلاد ، بما في ذلك 108 مكثفات أكسجين ومجموعات للأمراض غير المعدية و 10 صناديق من الأنسولين (500 قارورة / صندوق) ، وجهازين للكشف عن كورونا ، كواشف معملية و 2200 خرطوشة لأجهزة GeneXpert.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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