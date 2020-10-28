منظمة الصحة العالمية في ليبيا تتصدق بمستلزمات طبية على المنطقة الجنوبية

تصدقت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، بمستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا في المنطقة الجنوبية.

وقالت المنظمة، في بيان، أنها تصدقت بـ ” 168000 قناع و 43000 قفازات و 20520 قناع KN95 و 11900 واقي للوجه و 5100 معطف طبي و 4107 نظارات واقية و 54 مركزًا للأكسجين و 75 مقياس حرارة و 2200 معطف و 125 مسحة لمواقع مختلفة في جميع أنحاء الجنوب” .

وقامت منظمة الصحة العالمية في ليبيا بتسليم الإمدادات المنقذة للحياة والمستدامة من مستودعاتها في طرابلس إلى جنوب وشرق البلاد ، بما في ذلك 108 مكثفات أكسجين ومجموعات للأمراض غير المعدية و 10 صناديق من الأنسولين (500 قارورة / صندوق) ، وجهازين للكشف عن كورونا ، كواشف معملية و 2200 خرطوشة لأجهزة GeneXpert.

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