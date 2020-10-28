بويصير: على الأمم المتحدة قيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا لمدة عام ونصف

دعا محمد بويصير، ضيف قنوات “الإخوان” الدائم، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى قيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا لمدة عام ونصف إضافية.

“بويصير” الممارس لأعمال التحليل السياسي، والمقيم في ولاية تكساس الأمريكية كتب على حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء قائلاً: “بعد أن أثبتت النخبة الليبية أنها غير قادرة على تسيير الأمور والخروج بالبلاد من الأزمة، أعتقد انه على الأمم المتحدة أن تقود المرحلة الانتقالية، وباعتبارها مرحلة انتقالية فعلاً، بمعايير وشروط حازمة تضمن عدم إعادة إنتاج الأزمة” وفق قوله.

وواصل “بويصير”: “هذه المرحلة التى تنحصر اغراضها على تحقيق الامن وتنظيم حمل السلاح ورفع المعاناة على المواطن وتوحيد المؤسسات و تحقيق التوافق حول وثيقة دستورية والاعداد للانتخابات العامه خلال عام ونصف، لذلك لا بديل من أن تكون للبعثة رؤيتها وبرنامجها وأيضا أدوات العمل التى تضمن تنفيذها على الارض بعيداً عن تهافت وتزاحم النخبة الفاشلة” وفق تعبيره.