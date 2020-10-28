ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

28 October, 2020

أكد مدير ميناء طرابلس البحري، مصباح الحبيبي، أن السفينة “ليدي حلوم” لا تزال عالقة في الحاجز الأسمنتي البحري بالميناء، وأن وضعها جيد بعد هدوء أمواج البحر.

و أضاف الحبيبي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية ،أن السفينة يديرها طاقم من الجنسية المصرية، مُشيرًا إلى أنه جرى التواصل مع حقل البوري النفطي البحري لإرسال زورق لإخراجها من بين الصخور، خلال الساعات القادم.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ، أعلن أمس الثلاثاء، أن عملية إنقاذ ركاب السفينة الجانحة على الصخور بميناء طرابلس البحري مازالت مستمرة وأن فرق الإسعاف بجهاز الإسعاف والطوارئ وكافة الأجهزة العاملة على عملية الإخلاء مازالت موجودة بالمكان.

وتعمل سلطات الميناء على سحب السفينة “ليدي حلوم” التي ترفع علم بنما وعلى متنها طاقم مكون من 16 بحارًا مصريًا، عقب جنوحها من منطقة المخطاف إلى منطقة صخور حاجز الأمواج بسبب الرياح وسوء الأحوال الجوية ما تسبب في سقوط بعض الحاويات التي كانت على متنها.

وذكرت الشركة الليبية للموانئ – فرع ميناء طرابلس البحري، في بيان لها، أن عاصفة قوية ضربت ميناء طرابلس البحري وأدت إلى حدوث أضرار منها سقوط حاويات في الساحات وكذلك حاويات فارغة في حوض الميناء أثناء عملية شحن الحاويات الفارغة بالإضافة لقطع حبال ربط “شيمة” لعدد من السفن الراسية بالميناء.

وأضافت أنه حدث جنوح لإحدى سفن الحاويات “ليدي حلوم”، المتواجدة بمنطقة المخطاف وملاصقتها لحاجز الأمواج ، وأن حالة استنفار بالأقسام التابعة لفرع الشركة بالميناء جرت منذ ذلك الوقت.