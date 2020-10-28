الجازوي : توقيع بروتوكول صحي بين ليبيا وتونس الأحد المقبل

قال المتحدث باسم المركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي، اليوم الأربعاء، إنه سيتم توقيع بروتوكول صحي بين المسؤولين في ليبيا والحكومة التونسية يوم الأحد المقبل.

وأكد الجازوي في تصريحات صحفية، أنه سيتم الإعلان رسميا عن فتح الحدود البرية بين البلدين عقب توقيع البروتوكول.

وأوضح الجازوي أن الحدود ستُفتح في الأسبوع الأول أمام الخدمات الصحية فقط ثم ستفتح أمام جميع الأشخاص مع اشتراط تحليل بي سي آر معتمد من المركز الوطني لمكافحة الأمراض لا تتجاوز مدته 72 ساعة.

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