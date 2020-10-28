الرابطي لـ غوتيريس: معظم المشاركون في حوار تونس من جماعة الإخوان وانتماءاتهم مشبوهة

ليبيا – وجّه رئيس حزب الوطني الليبي بشير الرابطي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن الأسماء المُرشَّحة من البعثة الأممية لتمثل المدن الليبية في حوار تونس.

الرابطي أعرب في رسالته والتي تلقّت المرصد نسخة منها عن تقديره للجهود المتميزة والدؤوبة التي يبذلها غوتيريس لانتشال ليبيا من مستنقع الفوضى والتي أنتجت إتفاقًا لوقف إطلاق النار، والذي ينبئ عن بارقة أمل في مستقبل أكثر طمأنينة واستقرارًا لليبيا.

وبارك الرابطي خطوات الأمين العام نحو إرساء دعائم الاستقرار والسلام في ليبيا، معربًا عن تحفظه الكبير على الحوار المزمع إقامته في تونس بدايات شهر نوفمبر القادم، قائلًا: “لا نتحفّظ على الحوار من حيث المسار؛ لأننا نبارك كل المسارات التي تنشد تحقيق السلام وحلّ مشكلات ليبيا سياسيًا، ولكن من حيث المقترح مشاركتهم في هذا الحوار”.

وأضاف: “لقد أوضحت القائمة التي أعلنت عن أسماء المقترحين لحضور محادثات تونس نية البعثة الأممية المبيتة في إطالة أمد الأزمة الليبية، فعلى الرغم من أن معظم المذكورين هم أشخاص جدليون وانتماءاتهم مشبوهة حيث يدينون بالولاء لجماعة الإخوان المسلمين التي هي سبب البلاء في البلاد، إلى جانب عدم اعترافها بالحوار، فهي لا تعتدُّ إلا بما يوصلها لسدة الحكم، حتى ولو كان اجتثاث الرؤوس، ومعهم آخرون من جماعات متأسلمة مارست الإرهاب في معظم أنحاء الكرة الأرضية”.

وتابع :”نثق في رجاحة تفكيركم وعمق تحليلاتكم، وإننا إذ ننبه إلى ذلك فإننا نرتجي توضيح ما يدور في الأوساط الليبية التي ترى في هؤلاء كارثة، إذ أنهم السبب الرئيسي فيما حلَّ بليبيا من أزمات، وصانع الأزمة لا يمكن أن يساهم في صناعة الحل، إلى جانب فقدان هؤلاء للحاضنة الشعبية وأنهم لايمثلون إلا أنفسهم وليس لهم علاقة بالمجتمع الليبي، سوى أنهم المسيطرون على المشهد عنوة”.

وواصل: “نقدم لكم مذكرتنا هذه لأننا نثق في أنكم تسعون حقيقة لإيصال ليبيا لبر الأمان، وبالتالي أردنا أن نكشف أمامكم ما تمارسه المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز من ألاعيب مع من اختارتهم للحضور في تونس، رغم أنها تعي أن هؤلاء هم أزمة في حد ذاتها، وتعي أنها حين سرّبت الأسماء في فترة سابقة لاقت معارضة شديدة ومع هذا إختارتهم وتعلم علم اليقين حقيقتهم”.

الرابطي نوّه إلى أن المشاركين في الحوار السياسي الليبي من جماعة الإخوان لن يساهموا إلا في تعميق المأساة الليبية التي تبذل الأمم المتحدة جهودًا في سبيل تجاوزها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية