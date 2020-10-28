بحث تسوية ازدواج وظيفي لـ210 حالات

بحثت لجنة تسوية الازدواج الوظيفي بمركز المعلومات والتوثيق التابعة لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق أمس الثلاثاء خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة، تسوية أوضاع الازدواج الوظيفي لـ210 حالات ازدواج وظيفي ضمن الدفعة 185.

وطالبت اللجنة من مكاتب العمل بالوزارة الإسراع في استلام النسخ الورقية، مشيرة الى أن الدفعة ستحال إلى وزارة المالية بحسب السياق المتبع.

ونوهت وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إلى أن مهام اللجنة واختصاصاتها تتمثل في تسوية من لديهم ازدواج وظيفي أو شطب جهة واحدة فقط وليست لجنة إفراجات.

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