النعاس: ويليامز ضحكت على الليبيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سخر وكيل وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ السابقة، محمد النعاس، من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، واصفًا إياه بالاتفاق المضحك الذي لا يساوي الحبر الذي كتب به.

النعاس سرد مشهد درامي من مخيلته، في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موضحًا أن مبعوثة الأمين العام للأمم بالإنابة ستيفاني ويليامز “الأمريكية الشقراء رجعت إلى مقر إقامتها في جنيف بعد أن أقنعت جماعة “5+5″ ومن وراءهم بالتوقيع على ذلك الاتفاق المضحك، وخدرتهم بالثناء على وطنيتهم العالية ببعض الجمل العربية”.

وتابع النعاس “دخلت غرفتها واستحمت بالماء الدافئ ثم استرخت على السرير قليلاً وأخذت نفسًا طويلاً ثم أمرت بكأس من الشراب الكحولي فتناولته، ثم أخذت نفسًا آخر عميقا، وبعد أن سرت المُدام فى عروقها قالت وهى تضحك يا لهؤلاء الليبيين السدج الأغبياء، ضحكت عليهم دون أن يدروا، أقنعتهم بالتوقيع على اتفاق لا يساوي الحبر الذي كتب به”.

واستكمل النعاس أن ويليامز جعلت من وقعوا على الاتفاق لا يذكرون أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كلفت حفتر بنشر الدمار والخراب فى ليبيا على مدى 7 سنوات، مُضيفًا “الولايات المتحدة هي التي مكنت حفتر اليوم من أن يكون طرفًا مفاوضًا وجزءًا لا يتجزأ من المشهد القادم وهي التي زكت اتفاق الصخيرات المشؤوم”.

واختتم النعاس وهو لا يزال يتحدث على لسان ويليامز “نحن الأمريكان عمالقة هذا الكوكب، نفعل بالشعوب الضعيفة ما نشاء، ونحيل الحق باطلا والباطل حقا، والمنتصر مهزوما والمهزوم منتصرًا”.

وأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، الجمعة الماضية، أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) فى جنيف، تُوِجَت بتوقيع الأطراف الليبية اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء الدولة الليبية.