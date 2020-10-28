شباب بلديات الهلال النفطي يشرعون في تأسيس تجمع خاص بهم 

تحت شعار، تطلعات الشباب ورؤيتهم في المسار السياسي، عقد شباب بلديات الهلال النفطي اجتماعا بمدينة اجدابيا، للنظر في حزمة من الموضوعات، أهمها البدء في تأسيس تجمع شباب ببلديات الهلال النفطي.

ويهدف هذا التجمع إلى المطالبة بحقوق سكان المنطقة على الصعيد المحلي والوطني، بالإضافة إلى التمثيل السياسي للشباب في المسارات الديمقراطية.

هذا وطالب شباب بلديات الهلال أيضا في اجتماعهم الذي ضم مدن اجدابيا والبريقة ورأس لانوف وعددا من المناطق المحيطة، طالبوا البعثة الأممية في ليبيا بضرورة دعم مسارات الشباب الديمقراطية.

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