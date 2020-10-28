الترجمان: تركيا تغولت في ليبيا على مرآى ومسمع العالم وهناك من لا يريد لاتفاق جنيف الصمود

قال الباحث والمحلل السياسي، خالد الترجمان، الأربعاء، إن تركيا تغولت في ليبيا بشكل سافر على مرآى ومسمع العالم، مؤكدا أنه منذ 2011 وليبيا تعاني من التدخل التركي في شؤونها.

وأضاف الترجمان في تصريحات إعلامية أن محاولات تركيا وقطر منذ 2011 لم تتوقف للسيطرة علي الأوضاع الأمنية في ليبيا حتي هاتين الدولتين من تنفيذ برامجها خاصة مع تنظيم الإخوان.

وتابع الترجمان أن الأمم المتحدة ورئاسة البعثة الأممية لا تري ما تقوم به تركيا وقطر ولا الدول الداعمة لهما على أرض ليبيا

وأشار الترجمان إلى أن هناك من لا يريدون لاتفاق جنيف الصمود، مبينا أن أوردغان صرح أن اتفاق وقف إطلاق النار هش، والآن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، يقول هو أيضا بعد العودة من قطر بأن هذا الاتفاق هشا.

ولفت الترجمان أن هناك دعوة بالفعل لإلغاء هذا الاتفاق لأنه ينص علي مبادي أساسية وهي خروج القوات الاستعمارية من الوطن، مبينا أن الذي يحدث في تونس هو أن وليامز جمعت الإخوان وكذلك المتعاطفين مع الإخوان، على حد قوله، متسائلا: هل هؤلاء في تونس من سيقررون مصير الشعب الليبي؟.

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