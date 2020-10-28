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سبها تسجل 5 إصابات بكورونا و 58 حالة شفاء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالبلدية، من أصل 18 عينة تم سحبها أمس.

المركز وفي بيان له أوضح أن الحالات المسجلة موزعة على حالتين في كل من سبها والشاطئ، وحالة في الغريفة، مشيرا إلى تسجيل 58 حالة شفاء.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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