سبها تسجل 5 إصابات بكورونا و 58 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالبلدية، من أصل 18 عينة تم سحبها أمس.

المركز وفي بيان له أوضح أن الحالات المسجلة موزعة على حالتين في كل من سبها والشاطئ، وحالة في الغريفة، مشيرا إلى تسجيل 58 حالة شفاء.

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