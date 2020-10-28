ليفربول يكشف مدى خطورة إصابة صلاح

أثار اللاعب المصري محمد صلاح، حالة من القلق والخوف بين محبيه وعشاق ليفربول، بعدما شوهد عقب نهاية مباراة “الريدز” وميتييلاند، أمس الثلاثاء، وهو يعرج أثناء توجهه إلى غرفة تغيير الملابس.

وقال المتحدث الرسمي باسم ليفربول، مات ماكان، جماهير “الريدز” إن النجم المصري ليس مصابا، وكانت مجرد كدمة، داعيا لعدم القلق

وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أدلى بتصريحات عقب مباراة ليفربول وميتييلاند، تحدث فيها عن أداء فريقه وعن الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، لكنه لم يتطرق لإصابة الجناح الدولي المصري.

يذكر أن صلاح، شارك في مباراة ميتييلاند كبديل في الدقيقة 59، ونجح في إحراز الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء، ليساهم في فوز “الريدز” بنتيجة 2-0.

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