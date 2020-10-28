تونس تجدد التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي ليبي – ليبي

جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، التأكيد على موقف تونس الداعي إلى ضرورة إيجاد «حلّ سياسي ليبي – ليبي يحفظ وحدة البلاد وفقا لقرارات الشرعية الدولية».

قيس سعيّد ووليامز يبحثان الترتيبات المتعلقة باحتضان تونس للحوار الليبي

جاء ذلك خلال استقبال الجرندي سفير اليابان في تونس، حيث بحث معه القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصا الأزمة الليبية، حيث أكد الجرندي أن تونس، التي ستحتضن ملتقى الحوار السياسي الليبي الشامل يوم 9 نوفمبر المقبل، ستلعب دورها الفاعل، بوصفها دولة جارة لليبيا وعضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، من أجل دفع الفرقاء الليبيين إلى إيجاد تسوية سياسية لهذا النزاع وبناء مؤسسات الدولة الليبية، حسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.

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