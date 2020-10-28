توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها مصراتة والزاوية الغرب

احتلت طرابلس صدارة المدن الليبية الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 586 إصابة بها ضمن حصيلة إجمالية بلغت 899 حالة في عموم ليبيا.

وسجلت مصراتة 49 حالة، وبنغازي 42 حالة، والزاوية الغرب 43 حالة، والعجيلات 23 حالة، والنواحي الأربع 22 حالة، إضافة إلى 16 حالة في كل من القره بوللي، والزنتان، و13 حالة في كل من الجفارة، ومسلاتة، و11 حالة في جنزور، وتسع حالات في الزاوية الغرب، حسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما أحصى المركز ست حالات في كل من قصر الأخيار، والزاوية الجنوب، وخمس حالات في كل من السبيعة، وزليتن، وأربع حالات في العواتة، وثلاث حالات في كل من المعمورة، وسواني بني آدم، والخمس، والسائح، وحالتين في كل من أجدابيا، وباطن الجبل، والكفرة، وسبها، والبريقة، والشاطئ، والقلعة، وحالة في كل من زوارة، والغريفة، والمرج، والعامرية.

– ليبيا تسجل 899 إصابة بكورونا و709 حالات شفاء

وتوزعت حالات الشفاء الـ709 بواقع 431 حالة في طرابلس، و91 حالة في زوارة، و58 حالة في سبها، و43 حالة في مصراتة، و29 حالة في ترهونة، و14 حالة في زليتن، و11 حالة في باطن الجبل، وتسع حالات في كل من العجيلات، والزاوية المركز، والزنتان، وخمس حالات في الكفرة.

ومن ضمن الـ11 حالة وفاة التي أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، سجلت الخمس ثلاث حالات، والزاوية المركز حالتين ومثلهما في العجيلات، إضافة إلى حالة واحدة في كل من مصراتة، وترهونة، وزوارة، والكفرة.



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