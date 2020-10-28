الشح: “الشعب الليبي” لن يسمح بتمرير “صفقة ستيفاني” في تونس

علق أشرف الشح، المستشار السابق لمجلس “الدولة” الاستشاري، على قرار منح فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، وحدات حكومته غداً الخميس إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي.

“الشح” غرد على “تويتر” قائلاً: “يستمر السراج في توقيع قرارات العطلات الرسمية من خارج البلاد انتظارًا لصفقة ستيفاني في تونس” على حد قوله.

أضاف “الشح” قائلاً: “هذه الصفقة لن يسمح الشعب الليبي بتمريرها.. أليس أشرف له احتراماً لليبيين أن يعلن استقالته ليترك للحكومة عملية الترتيب لانتخابات برلمانية..عموما لن يكون الغد كالأمس” وفق تعبيره