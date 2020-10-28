صحة الوفاق تقرر منع التصوير الإعلامي داخل المستشفيات إلا بتصريح رسمي

طالبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأربعاء، مديري المستشفيات والقطاعات والإدارات التابعة للوزارة عدم السماح للقنوات الإعلامية بالتصوير داخل القطاعات التابعة للصحة واستطلاع الرأي أو إجراء أي مقابلات وتصريحات رسمية إلا بالرجوع والتنسيق مع إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالوزارة من أجل الحصول على إذن تصريح رسمي كتابي بذلك.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن هذا القرار يأتي نظرا لتكرار التجاوزات وتحريف بعض المقابلات الشخصية واستطلاع الرأي داخل قطاعات الصحة ونشر ما اعتبرته محتوى مضللا لتشويه وزارة الصحة والمسؤولين بها من قبل بعض القنوات التليفزيونية .

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