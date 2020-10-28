اكتشف 15 معلومة عن محمد بعيو المختطف

1 ) هو كاتب صحفي وأديب وشاعر ومدون ليبي مثير للجدل

2 ) شغل عدة مناصب مهمة قبل العام 2011 منها رئيس تحرير صحيفة « الشمس » بداية من العام 1994

3 ) شغل منصب أمين عام الهيئة العامة للصحافة لمدة 15 شهرا بداية من فبراير 2009

4 ) شغل مناصب مهمة في الأمانة الشعبية للثقافة من بينها أمين الدار الجماهيرية للكتاب وأمين معرض الكتاب بطرابلس

5 ) كما شغل وظيفة متحدث رسمي باسم اللجنة الشعبية العامة

6 ) تولى وظيفة الكاتب العام للإعلام باللجنة الشعبية العامة من 2010 الى بدايات 2011

7 ) كان من أبرز الكتاب الصحفيين في صحافة منظومة ليبيا الغد بداية من العام 2008 ومنها صحيفتا « أويا » و« قورينا»

8 ) بعد الإطاحة بالنظام السابق ، عرفت عنه مواقفه الهجومية ضد عدد من الأطراف السياسية والشخصيات العامة ، معتبرا أن ما حدث بعد 2011 فوضى عامة وأنه ينتقد مواقف الشخصيات التي تتصدى للشأن العام

9 ) استطاع أن يتجرأ بقوة على قوى الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان وعلى الميلشيات المسلحة وتحدى سلطات طرابلس في مناسبات عدة بالظهر على شاشات قنوات المنطقة الشرقية ومنها ٤ناة « ليبيا الحدث »

10 ) كان في بداية 2019 من مؤسسي تيار لـــيـبـيـــا الــدولــة ثم رئيسا له وهو تيار وطني جامع، غايته المساهمة في بناء الدولة الليبية الوطنية، دولة مدنية ديمقراطية حديثة. وسيلته النضال الشعبي المدني السلمي المنظم والمستمر على مستوى الوطن كله، حتى تحقيق هدف بناء وترسيخ الدولة، وتنمية الوعي الفردي والجمعي بضرورة وجودها وبنائها وحمايتها

11 ) شغل بعيو مناصب استشارية منها المستشار الإعلامي لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير

12 ) في 10 أغسطس 2020 أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج قرارا بتعيين محمد عمر بعيو في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، وفقًا للقرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.

كما شمل القرار الصادر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إنشاء المؤسسة الليبية الإعلام والتي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والتابعة لمجلس وزراء الوفاق ويكون المقر الرئيسي لها في طرابلس.

13 ) وجه بعيو رسالة الى الإعلاميين الليبيين على اختلاف توجهاتهم قال فيها ” أيها الإعلاميون الليبيون أيّاً تكن توجهاتكم وأينما كنتم/بكل صدق أمُدُّ يدي إليكم من أجل ليبيا..أنا خادمٌ لكم وكلنا في خدمة الوطن ليكون إعلام السلام بديلاً عن إعلام السلاح”.

14 ) مساء الأربعاء 20 أكتوبر 2020 قامت كتيبة ميلشيات ثوار طرابلس بقيادة آمرها آيوب أبوراس باختطاف محمد بعيو وإبنيه أحمد وعمر من منزله في منطقة السبعة ونقله الى مقرها للتحقيق معه وفي اليوم الموالي أفرجت عن إبنيه واحتفظت به بينما نفى مكتب النائب العام أن يكون أصدر قرار بالقبض على بعيو

15 ) لقي خبر إعتقال بعيو تنديدا وإستنكارا من منظمات المجتمع المدني والبعثة الأممية وعدد من الدول الغربية بينما رحبت به الميلشيات وقيادات الإخوان وأبواق الإسلام السياسي