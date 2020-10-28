لجنة مجابهة كورونا تعقد اجتماعها الدوري الثالث في سوق الجمعة

عقدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد اجتماعها الدوري الثالث والخمسين بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سوق الجمعة.

حيث ناقشت اللجنة المستجدات المتعلقة بمواجهة هذه الجائحة، وأهمها جاهزية مراكز العزل، وتوفر المشغلات المعملية لمختبرات صحة المجتمع، وكل لوازم العمل داخل مراكز العزل لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.

كما ناقشت المستحقات المالية للأطقم الطبية والطبية المساعدة، وكيفية تذليل الصعوبات التي تواجه العمل.

هذا وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التواصل مع اللجنة العلمية بخصوص إعداد دليل إرشادي خاص للمنافذ الدولية في إطار الاستعداد لفتح الحدود والمطارات الدولية في البلاد.

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