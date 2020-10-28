النعاس: هناك عدم جدية من مجلس الأمن في إيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية

قالت أمينة ما يسمى بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس اليوم الأربعاء، إن ترحيب مجلس الأمن باتفاق وقف إطلاق النار يعكس عدم جديته في إلزام جميع الأطراف بتطبيق بنوده.

وأوضحت النعاس في تصريح إعلامي أن الدول المتداخلة في الشأن الليبي قد تستخدم حق النقض الفيتو في مجلس الأمن حال محاولة إلزامها بالاتفاق مؤكدة أن مجلس الأمن لم يسع لحل حقيقي في ليبيا.

وبينت النعاس أن على الأمم المتحدة اتخاذ موقف حاسم لوضع حد لتدخل الدول في الشأن الليبي مضيفة أن

تعامل المنظمة مع طرفي النزاع في ليبيا بنفس الآلية غير سليم ولن نرى أي جديد في تونس لاقتصار الدور الاممي على الترحيب مشيرة إلى أن هناك مؤشر على ضعف الإرادة الدولية في مساعدة الليبيين لإيجاد حل حقيقي للأزمة.

وأضافت أن على الطرف التابع لحكومة الوفاق أن يتشاور مع ما يسمى بمجلس الدولة ومجلس النواب الموازي وفق خطة معينة ونقاط معينة ويضع شروط معينة للحوار.

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