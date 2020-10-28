«تعليم الوفاق» تحدد 6 حالات تحرم الطلاب من أداء امتحانات الشهادة الثانوية

أصدرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن الحالات التي يحرَم فيها الطالب من أداء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019- 2020.

وحددت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» حالات حرمان الطالب من أداء الامتحانات وهي:

– تأخر الطالب مدة عشرين دقيقة من بداية الامتحانات.

– الغش أو محاولة الغش بأي شكل.

– الاعتداء أو محاولة الاعتداء على أعضاء اللجنة.

– «تعليم الوفاق» تصدر تعميما بشأن الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات

– إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة داخل أو خارج مقار اللجنة.

– الحالات التي لا يلتزم فيها بعض الطلاب أو جلهم بالهدوء على الرغم من تنبيههم، ويجوز إلغاء الامتحان في ذلك المقرر بالنسبة لهم.

– التلفظ بألفاظ خارجة عن حدود الأدب واللياقة.



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