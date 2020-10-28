بويصير يدعو الأمم المتحدة إلى أن تتولى المرحلة الانتقالية بمعايير حازمة

دعا المستشار السياسي السابق لحفتر، محمد بويصير، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة إلى أن تقود ما اعتبرها مرحلة انتقالية، بمعايير وشروط حازمه تضمن عدم اعادة انتاج الأزمة.

وقال بويصير في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، إن النخبة الليبية أثبتت أنها غير قادرة على تسيير الامور والخروج بالبلاد من الازمة الجارية.

وأكد بويصير على ضرورة تدخل البعثة الأممية وأن تقدم رؤيتها وبرنامجها وأدوات العمل التي تضمن تنفيذها على الارض بعيدا عن تهافت وتزاحم النخبة التي وصفها بالفاشلة.

وأضاف بويصير ان على البعثة الأممية أن تعمل خلال هذه المرحلة على تحقيق الأمن وتنظيم حمل السلاح ورفع المعاناة على المواطن وتوحيد المؤسسات وتحقيق التوافق حول وثيقة دستورية والاعداد للانتخابات العامة خلال عام ونصف.

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