صالح إبراهيم: هل سينجح حوار تونس؟

رأى رئيس أكاديمية الدراسات العليا السابق أ.د. صالح إبراهيم، أن الحوار السياسي الليبي المقرر عقد في تونس، يقصد منه “عقد هدنة” في ليبيا إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.

وقال إبراهيم في تدوينة بعنوان (هل سينجح حوار تونس) نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”إن الحوار الذى يكتب له النجاح هو الذى ينعقد بإرادة ليبية وعلى الأرض الليبية وبإشراف ليبي وبمساعدة أممية وإقليمية، ولكن الحوار الذى لا توجد أسس واضحة لانعقاده بل ولا يوجد جدول أعمال باستثناء تقاسم المناصب العليا لدولة فاشلة، ناهيك عن أن اختيار المشاركين فيه تتم بالمحاشمة والمجاملة وشراء سوء البعض وكثيرون سيأتون لتونس ليس من المدن الليبية ولكنهم سيقدمون للحوار من عواصم أوروبية وعربية وهم لم يعانوا مأسي الكهرباء والسيولة والخطف وانقطاع الوقود”، بحسب تعبيره.

وتابع إبراهيم، :”إن هذا الحوار المقصود منه عقد هدنة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية وهذا ما أكده السفير الأمريكي اليوم ثم بعد ذلك اذا ما نجح ترامب فأنه سيتم تغليب طرف الصراع في المنطقة الشرقية سياسيا أو عسكريا لفرض شروطه وإذا ما نجح بايدن فسترجع المنطقة العربية مرة أخرى إلى حلقة الربيع العربي المفرغة”، على حد قوله.