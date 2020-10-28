مذكرة تفاهم لـ«مواصلات الوفاق» مع مالطا للتعاون في النقل البحري والجوي

زار وفد برئاسة وزير المواصلات بـ”حكومة الوفاق” مكون من رئيس مصلحة المطارات ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المواني والنقل البحري ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية ومدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ومدير مكتب التعاون الفني بالوزارة جمهورية مالطا تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة النقل والبنية التحتيه المالطية ورؤساء ومدراء الهيئات المختصة التابعة لها.

ووفقاً لبيان “مصلحة المطارات”، تم على هامش الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجال النقل الجوي والبحري تشمل في طيها الاتفاق على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين من خلال شركة البحر المتوسط للطيران (ميداڤيا) على أن يتم مراعاة الإجراءات اللازمة لمجابهة جائحة كورونا وكذلك تسجيل إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الليبية في مالطا، بالإضافة إلى مراجعة واضافة التعديلات اللازمة على إتفاقية النقل الجوي التنائية المبرمة بين البلدين ومساهمة المؤسسات المالطية في الرفع من كفاءة الكوادر الليبية في مجال الطيران والمطارات، وفق البيان.