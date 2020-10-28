قلمة: اتفاق وقف النار نقطة البداية لانفراج الأزمة

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

28 October, 2020

رأى عضو مجلس النواب صالح قلمة، أن توقيع اتفاق وقف اطلاق النار الدائم في ليبيا، يعد بمثابة نقطة البداية لانفراج الأزمة الليبية.

وأكد قلمة في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن هذه الخطوة تمهد لخطوات قادمة في باقي المسارات الاقتصادية والسياسية وخاصة أن تمت الموافقة عليه في جلسة مجلس الأمن وتم وضع الشروط الازمة لضمان تفعيل بنوده.

وقال قلمة، :”تابعنا كما تابع كل المهتمين بالشأن الليبي في الداخل أو الخارج اتفاق توقيع وقف إطلاق النار بين لجنة 5 + 5 في جنيف برعاية البعثة الاممية في ليبيا، ونظرا لأهمية هذا الحدث أتت كل ردود الفعل محليا أو خارجيا إيجابية والكل في انتظار خطوات أخرى عملية لتنفيذه، اما بنود الاتفاق فتعتبر جيدة أن تم التمكن من تنفيذها”، بحسب تعبيره.