الرصد و الاستجابة الأولى درنة: 4 حالات اشتباه بكورونا ضمن الحملة العشوائية للمركز

أعلن مركز الرصد و الاستجابة الأولى درنة، الأربعاء، أنه بعد سحب 47 عينة تحليل سريع ضمن الحملة العشوائية التي أطلقها المركز وبعد التعامل مع كل العينات مخبريا و رصدها تبين وجود 4 حالات اشتباه بفيروس كورونا و43 عينة سلبية.

وأوضح المركز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أنه تم عزل الـ 4 حالات اشتباه منزليا لأن حالتهم الصحية مستقرة وعدم وجود أي أعراض خطرة، مضيفا أنه تم تقديم كافة الإرشادات الوقائية والتعامل السليم حتى يتم إجراء تحاليل المسحة الأنفية لهم والتأكد من وجود الإصابة بفيروس كورونا أو عدم وجود إصابة.

وطالب المركز حالات الاشتباه بالتواصل معه في حالة حدوث أي طارئ و الوقوف على أي تساؤلات وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم.

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